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17:59, 3 февраля 2025Спорт

Журова оценила шансы Овечкина стать президентом

Депутат Журова: Хоккеист Овечкин должен иметь желание стать президентом России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила шансы нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина стать президентом России. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова заявила, что Овечкин должен иметь желание заниматься политикой. Она обратила внимание на то, что хоккеист живет в США с 2005 года и может не знать, как работают российские законы. «Живя не в России, он просто может не знать многого, что происходит в стране, в социальной политике», — посчитала депутат.

Ранее журналист Дуглас Маккиннонз заявил, что Овечкин мог бы стать президентом России. Он посчитал, что у спортсмена есть очень много критериев для получения этой должности.

Овечкин выступает за «Вашингтон» 20 лет, с 2005 года. Он занимает второе место по количеству голов (877) в регулярном чемпионате НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 17 шайб.

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