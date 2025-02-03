ЗРК «Тор-М1» уничтожил разведывательные БПЛА в ЛНР

Минобороны: Расчет «Тор-М1» уничтожил БПЛА «Валькирия» и «Фурия» в ЛНР

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Валькирия» и «Фурия» в небе над Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Расчет засек разведывательные БПЛА самолетного типа "Валькирия" и "Фурия" противника, которые собирали данные о позициях войск для дальнейшего нанесения удара», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что после обнаружения беспилотников расчет в течение нескольких минут прибыл на место и поразил БПЛА, находившиеся на расстоянии 10 километров. После этого боевая машина сменила огневую позицию.

Ранее временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в Миллеровском районе Ростовской области. Предварительно, пострадавших нет.

Позднее Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике в Ростовской области. Уточнялось, что воздушную цель поразили в период с 20:00 до 21:10 по московскому времени.