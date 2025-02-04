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13:35, 4 февраля 2025Ценности

Алина Загитова удалила филлеры из губ

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что удалила филлеры из губ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Алины Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем преображении после посещения косметолога. Соответствующие публикации появились в ее Telegram-канале.

Вначале 22-летняя знаменитость поделилась роликом из клиники, где позировала в черной толстовке с капюшоном на голове. «Я приехала, чтобы кое-что в себе изменить. Так переживаю, понравится вам или нет», — заявила автор поста.

Затем спортсменка продемонстрировала фото из кабинета косметолога, где сидела на кушетке в белом топе и черных спортивных брюках, прикрыв рот рукой. Так, она указала, что удалила филлеры из губ.

В ноябре 2024 года Алину Загитову раскритиковали в сети из-за накачанных губ на интервью у журналистки Надежды Стрелец.

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