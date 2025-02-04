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01:51, 4 февраля 2025Мир

Американский суд продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа

Суд США продлил запрет на исполнение указа Трампа о финансировании ряда программ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Суд в США до 7 февраля продлил запрет на исполнение одного из указов американского президента Дональда Трампа, который касается приостановки финансирования ряда федеральных программ. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о приостановке финансирования в соответствии с меморандумом М-25-13 административно-бюджетного управления администрации США. Ранее Белый дом аннулировал этот документ, однако отметил, что это не означает отмены ограничений, а только устраняет путаницу на фоне судебных исков.

Суд постановил, что все адресаты меморандума не должны предпринимать никаких шагов, которые он предусматривает, в отношении выплаты федеральных грантов. Также государственные агентства должны осуществить выплаты по тем грантам, которые были приостановлены в соответствии с указом Трампа.

28 января стало известно, что суд округа Колумбия приостановил до 3 февраля решение администрации президента США заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.

29 января Федеральный суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи. «Попытка президента Трампа заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде», — говорится в статье агентства Reuters.

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