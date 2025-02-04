Атлет слишком сильно метнул ядро и попал в голову зрителю

В США на тренировке студенческого клуба ядро убило зрителя

В США зритель на тренировке по тяжелой атлетике стал жертвой спортивного снаряда. Об этом пишет KSAT.

В воскресенье, 26 января, 57-летний Уэйд Лангстон вместе с семьей пришел на показательное выступление-тренировку студенческого легкоатлетического клуба «Колорадо Юнайтед». Мероприятие проходило на кампусе Университете Колорадо-Спрингс. Когда атлеты начали метать молот, который представляет собой металлический шар, соединенный стальной проволокой с рукоятью, один из них раскрутил его слишком сильно.

Ядро преодолело защитное ограждение и полетело в толпу. Лангстон прикрыл собой жену и сына. Семикилограммовый снаряд попал ему в голову. Сила удара оказалась такой мощной, что спасти мужчину было невозможно. Представитель университета отказался от комментариев и не назвал имя человека, который рассчитывал расположение защитных ограждений. Друзья Лэгстонов открыли денежный сбор, чтобы помочь семье мужчины.

Ранее сообщалось, что в США юный баскетболист помог сопернику выжить после сердечного приступа, который случился у него во время школьного матча. Он стал делать спортсмену искусственное дыхание и смог вновь запустить его сердце с помощью дефибриллятора.