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18:08, 4 февраля 2025Культура

Брэд Питт решил обратиться за помощью к Анджелине Джоли впервые за восемь лет

Брэд Питт попросил Анджелину Джоли помочь организовать встречу с сыном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский актер Брэд Питт впервые за восемь лет обратился за помощью к артистке Анджелиной Джоли. Об этом пишет Radar Online.

По данным источника, Питт обратился к бывшей жене с просьбой организовать ему встречу с сыном Паксом после того, как молодой человек в очередной раз попал в аварию. «В декабре они наконец достигли соглашения о разводе, положив конец восьми годам ожесточенных разбирательств, и теперь Брэд хочет снова участвовать в жизни их детей», — поделился инсайдер.

Артист считает, что если бы ему предоставили совместную опеку, то ситуация была бы совершенно иной, добавил второй собеседник портала. «На протяжении большей части критических подростковых лет Пакса он чувствовал себя полностью отрезанным от него. В этот период для мальчика очень важно присутствие отца», — уточнил источник, добавив, что сыну актеров нужна была «сильная мужская фигура в жизни», но Питту не позволяли выполнять эту роль.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт предложил своей невесте Инес де Рамон брачный контракт с жесткими условиями для невесты.

В конце декабря Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных разбирательств смогли заключить договор об условиях развода.

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