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18:09, 4 февраля 2025Мир

Эрдоган принял нового президента Сирии

Президент Турции Эрдоган принял нового лидера Сирии аш-Шараа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Ахмед аш-Шараа

Ахмед аш-Шараа. Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре своего сирийского коллегу Ахмеда аш-Шараа, возглавляющего новое руководство страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и исполняющий обязанности президента Сирии Ахмад аш-Шараа начали свою встречу во вторник в Президентском комплексе в турецкой столице Анкаре», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что по приглашению турецкого лидера аш-Шараа выступит с ним на совместной пресс-конференции, а также примет участие в деловом ужине.

Ранее бывший глава МВД Сирии Мохаммед аш-Шаар сдался новым властям, добровольно выйдя на контакт с силовыми структурами. Известно, что он имеет боевой опыт в ходе гражданской войны в Ливане в 1980-е годы. Также он получил должность главы МВД во время начала внутриполитического кризиса в Сирии в 2011 году и пробыл на этом посту вплоть до 2018 года.

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