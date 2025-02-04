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17:36, 4 февраля 2025Мир

Бывший глава МВД сдался новому руководству Сирии

Al Arabiya: Бывший глава МВД Сирии Мохаммед аш-Шаар сдался новым властям
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Кадр: АР

Бывший глава МВД Сирии Мохаммед аш-Шаар сдался новым властям, добровольно выйдя на контакт с силовыми структурами. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Бывший министр сообщил телеканалу Al Arabiya/Al Hadath, что сдался добровольно, подчеркнув, что Министерство внутренних дел не несет ответственности за неофициальные и секретные тюрьмы, а только за официальные», — отмечается в материале.

О бывшем главе ведомства известно, что он имеет боевой опыт в ходе гражданской войны в Ливане в 1980-е годы. Также он получил должность главы МВД во время начала внутриполитического кризиса в Сирии в 2011 году и пробыл на этом посту вплоть до 2018 года. При этом, по данным телеканала, аш-Шаар мог быть причастен к подавлению восстания в тюрьме Седная в 2008 году, сопровождавшимся большим количеством жертв среди бунтовщиков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны и Москва должна принять участие в их урегулировании. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока являются следствием политики стран Запада.

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