Супермодель Кара Делевинь в нижнем белье попала на обложку журнала Perfect

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в откровенном виде попала на обложку журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

На размещенном фото 32-летняя манекенщица предстала лежащей на красном диване. Она продемонстрировала на камеру фигуру в комплекте нижнего белья синего цвета, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и трусов. Также знаменитость попозировала в белых кроссовках и с короткой челкой.

Автором данного снимка стала модный фотограф Карин Бэкофф, которая ранее работала с телезвездой Ким Кардашьян, бизнесвумен Кайли Дженнер, а также с певицей Билли Айлиш.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Кара Делевинь снялась в прозрачном бюстгальтере для рождественской коллекции нижнего белья бренда Calvin Klein.