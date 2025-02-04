Казахстан создаст систему ДЗЗ для Конго

Казахстан создаст систему дистанционного зондирования Земли для Конго

Казахстан создаст систему дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для Конго. Об этом со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщает ТАСС.

«В рамках соглашения предусмотрено создание высокотехнологичной спутниковой платформы, способной осуществлять мониторинг земной поверхности с высокой точностью и оперативностью», — заявили в министерстве, добавив, что проект позволит Конго присоединиться к системе ДЗЗ, в которую уже входит Монголия.

В ноябре в эфире телеканала «Россия 1» глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российский перспективный среднетяжелый носитель «Союз-5», создаваемый в рамках проекта «Байтерек», даст космодрому Байконур в Казахстане новую жизнь.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на протокол межправительственной комиссии России и Казахстана по космодрому Байконур сообщило, что первый пуск «Союза-5» запланирован на декабрь 2025 года.