Китай начал расследование в отношении Google

Китай инициировал антимонопольное расследование в отношении Google

Государственное управление по регулированию рынка Китая инициировало антимонопольное расследование в отношении Google. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно заявлению, компания Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства Китайской Народной Республики (КНР). Другие детали не приводятся.

Ранее сообщалось, что Пекин начал расследование в отношении Google в ответ на решение президента США Дональда Трампа ужесточить торговую войну и ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию. Кроме того, Китай установил тарифы на поставки американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10 процентов, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15 процентов.

2 февраля стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из трех стран. Уточнялось, что для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Американский лидер заявил, что введение тарифов сделает Соединенные Штаты «очень богатыми и очень сильными».