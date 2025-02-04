Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:20, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Китай начал расследование в отношении Google

Китай инициировал антимонопольное расследование в отношении Google
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Государственное управление по регулированию рынка Китая инициировало антимонопольное расследование в отношении Google. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно заявлению, компания Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства Китайской Народной Республики (КНР). Другие детали не приводятся.

Ранее сообщалось, что Пекин начал расследование в отношении Google в ответ на решение президента США Дональда Трампа ужесточить торговую войну и ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию. Кроме того, Китай установил тарифы на поставки американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10 процентов, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15 процентов.

2 февраля стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из трех стран. Уточнялось, что для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Американский лидер заявил, что введение тарифов сделает Соединенные Штаты «очень богатыми и очень сильными».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сделали вид, что не поняли». Российский посол рассказал о реакции Польши на появление «Орешника»

      Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

      Расправившийся с пасынком россиянин показал место сокрытия тела

      Раскрыты самые частые мифы о раке простаты

      Беспилотники ВС России усилили давление на ключевую трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

      Бывший тренер «Спартака» оценил целесообразность перехода РФС в Азию

      Китай начал расследование в отношении Google

      В российском регионе тренер развратил шестиклассника

      Яна Поплавская заявила об «отмене» Алексея Кортнева

      В России спрогнозировали возможный ход переговоров Москвы и Вашингтона по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше