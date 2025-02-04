Командир ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации

Командир ВСУ Сухаревский заявил об использовании лазерного оружия в зоне СВО

Украинские военные используют в зоне боевых действий лазерное оружие, утверждает Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сухаревский. Об этом сообщает УНИАН.

«Да, лазерное оружие уже поражает объекты на определенной высоте», — рассказал он, добавив, что такое оружие для поражения воздушных целей, в том числе самолетов.

В декабре сообщалось, что у Украины на сегодня есть лазерное оружие под названием «Трезубец». Как сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, Украина стала пятой страной в мире с лазерным оружием. Он добавил, что им можно сбивать самолеты на высоте более двух километров. Полковник также сообщил, что силы беспилотных систем сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.