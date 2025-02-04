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11:27, 4 февраля 2025Бывший СССР

Командующий группировкой «Юг» ВСУ сообщил об отставке

«Страна.ua»: Командующий группировкой «Юг» ВСУ Шаповалов ушел в отставку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Командующий группировкой «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Шаповалов сообщил о своей отставке. Об этом передает «Страна.ua».

Как отмечает издание, накануне он был назначен главой украинской команды при миссии НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) в Висбадене. Миссия занимается координацией военного сотрудничества с Западом, включая поставки военной помощи.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что фронт в конфликте на Украине движется «в неправильном направлении». Он также отметил, что альянс должен сделать все необходимое, чтобы Россия не достигла своих целей.

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