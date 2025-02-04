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08:00, 4 февраля 2025Мир

Лавров сравнил концепцию Трампа «Америка прежде всего» с лозунгом Гитлера

Лавров: концепция Трампа «Америка прежде всего» напоминает гитлеровский лозунг
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Концепция президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» (на англ. America First) напоминает лозунг «Германия превыше всего». Такое мнение выразил глава МИД России в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Текст статьи есть в распоряжении «Ленты.ру».

«С возвращением к власти в США республиканской администрации во главе с Трампом осмысление Вашингтоном международных процессов после Второй мировой войны приобрело новое измерение (...) Концепция "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего"», — отметил дипломат.

По мнению Лаврова, новая американская администрация будет «ковбойскими наскоками» разрушать мировую систему, основанную на верховенстве Устава ООН. Кроме того, министр указал на то, что ставка Трампа на внешнеполитический принцип «установления мира посредством силы» может окончательно «похоронить дипломатию».

20 января Трамп поручил Госдепартаменту ориентировать внешнюю политику страны на принцип «Америка прежде всего». Отмечается, что под этим политик подразумевает укрепление суверенитета США и продвижение интересов Вашингтона за рубежом.

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