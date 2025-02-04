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09:22, 4 февраля 2025Бывший СССР

Лейтенант ВС России рассказал о спасении шести сослуживцев

Лейтенант ВС России рассказал, как спас шесть сослуживцев жгутами из куртки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Лейтенант Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Гусар рассказал, как спас шесть раненых сослуживцев, изорвав половину своей куртки на жгуты. Его слова приводит РИА Новости.

«Я лично вытащил шестерых за одну ночь, оказал им первую медицинскую помощь. После первой ночи у меня от куртки осталась половина. К сожалению, там не хватало жгутов, я рвал с себя и перебинтовывал», — рассказал военнослужащий о боях в населенном пункте Терны на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как отмечается в сообщении, за свои действия военнослужащий был награжден медалями Суворова и «За отвагу» с присвоением звания лейтенанта.

Ранее командир одного из танков ВС России с позывным Уран рассказал, как танкисты группировки войск «Восток» отвлекали от пехоты на себя украинские подразделения при взятии Великой Новоселки. Несмотря на попадание в один из российских танков, его экипаж продолжил наносить удары по украинским военнослужащим.

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