Лукашенко сравнил выборы в Белоруссии и на Западе

Лукашенко: Белоруссия проводит демократические выборы в отличие от Запада

Белоруссия проводит действительно демократические выборы в отличие от стран Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«Они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко сравнил выборы в Белоруссии и на Западе в ходе встречи с генеральным прокурором республики Андреем Шведом. Президент подчеркнул, что страна должна проводить не псевдодемократические выборы и учитывать мнение граждан.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко прокомментировал реакцию Запада на выборы президента. Он добавил, что реакция на закрытие оппозиционных СМИ и организаций также связана с желанием Запада вмешиваться в политические процессы в стране.