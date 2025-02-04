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13:08, 4 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко сравнил выборы в Белоруссии и на Западе

Лукашенко: Белоруссия проводит демократические выборы в отличие от Запада
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Белоруссия проводит действительно демократические выборы в отличие от стран Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«Они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко сравнил выборы в Белоруссии и на Западе в ходе встречи с генеральным прокурором республики Андреем Шведом. Президент подчеркнул, что страна должна проводить не псевдодемократические выборы и учитывать мнение граждан.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко прокомментировал реакцию Запада на выборы президента. Он добавил, что реакция на закрытие оппозиционных СМИ и организаций также связана с желанием Запада вмешиваться в политические процессы в стране.

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