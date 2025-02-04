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01:45, 4 февраля 2025Бывший СССР

Минск предупредили о возможных циничных шагах Киева

Дипломат МИД РФ Полищук: Киев способен на самые циничные шаги в отношении Минска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Киев на фоне успешного продвижения российских войск способен пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

Полищук подчеркнул, что в МИД следят за высказываниями украинских властей и активностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне с Белоруссией.

«Знаем о провокациях. На фоне успешного продвижения российских войск киевский режим способен на самые циничные и безрассудные шаги», — отметил дипломат.

Ранее Полищук раскрыл условия и возможное содержание переговоров по Украине. По его словам, регулирование возможно на основе стамбульского документа от 2022 года, в котором речь шла о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, а также ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на территории иностранных войск и баз.

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