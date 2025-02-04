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11:34, 4 февраля 2025Силовые структуры

Мобильный телефон основателя батальона «Арбат» уничтожен в результате взрыва

В результате взрыва в ЖК «Алые Паруса» был уничтожен телефон Саркисяна
Варвара Митина (редактор)

Фото: Юлия Морозова / Коммерсантъ

Мобильный телефон президента федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна уничтожен в результате взрыва в жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, от гаджет Саркисяна почти ничего не осталось — он лежал в кармане мужчины, поэтому после взрыва смартфон расплавился от термического воздействия, а экран разбился на осколки. В результате этого извлечь из телефона какую-то информацию и проверить на шпионское программное обеспечение почти невозможно.

Ранее сообщалось, что за основателем батальона «Арбат» могли следить долгое время перед покушением.

В понедельник, 3 февраля, в элитном московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Жертвами оказались Армен Саркисян и один из его охранников, второй пострадал. Основатель батальона «Арбат» попал в реанимацию, но не выжил. Также ранения получила женщина, проживающая в доме.

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