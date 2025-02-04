Момент отъезда основателя батальона «Арбат» из бани из-за возможной слежки попал на видео

Опубликовано видео, как Армена Саркисяна увозят из бани из-за возможной слежки

Момент отъезда основателя батальона «Арбат», главы Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Армена Саркисяна из Veshki Banya из-за возможной слежки за ним попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах Саркисян спешно садится в машину и уезжает в окружении охраны.

Известно, что недавно его охрана обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Они приехали на подержанной иномарке в баню Veshki Banya, которую регулярно посещал Саркисян, и скрылись после того, как поняли, что их заметили.

Источник отметил, что в день взрыва основатель батальона «Арбат» вышел из дома позже, чем обычно, однако взрывное устройство сработало именно в тот момент, когда он появился в холле жилого комплекса. «А значит, подтверждается факт слежки: взрывное устройство привели в действие, именно когда он вышел из лифта в сопровождении охраны», — добавил собеседник агентства.

3 февраля в элитном московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Жертвами стали Армен и один из его охранников, второй пострадал. Основатель батальона «Арбат» попал в реанимацию, но не выжил. Также ранения получила женщина, проживающая в доме.