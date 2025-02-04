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18:44, 4 февраля 2025Бывший СССР

На Украине допустили передачу ресурсов иностранцам только при одном условии

«Страна.ua»: Передача ресурсов иностранцам возможна после окончания конфликта
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Проекты по добыче украинских редкоземельных металлов американскими инвесторами возможно реализовать лишь после конфликта. Передачу ресурсов иностранцам лишь при условии прекращения боевых действий допустило издание «Страна.ua», соответствующий пост опубликован в Telegram.

«Любые проекты по передаче полезных ископаемых внешним инвесторам могут быть реализованы только при условии прекращения войны в Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что в противном случае объекты якобы могут стать целью российских ударов, а это создает слишком большие инвестиционные риски для зарубежных предпринимателей.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи. В американской прессе позднее сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, согласен на такие условия.

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