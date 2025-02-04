На Украине допустили передачу ресурсов иностранцам только при одном условии

Проекты по добыче украинских редкоземельных металлов американскими инвесторами возможно реализовать лишь после конфликта. Передачу ресурсов иностранцам лишь при условии прекращения боевых действий допустило издание «Страна.ua», соответствующий пост опубликован в Telegram.
«Любые проекты по передаче полезных ископаемых внешним инвесторам могут быть реализованы только при условии прекращения войны в Украине», — говорится в публикации.
Отмечается, что в противном случае объекты якобы могут стать целью российских ударов, а это создает слишком большие инвестиционные риски для зарубежных предпринимателей.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи. В американской прессе позднее сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, согласен на такие условия.