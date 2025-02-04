На Западе указали на возникшую после возвращения Трампа проблему Украины

Politico: Массовое дезертирство стало проблемой для Киева после прихода Трампа

Массовое самовольное оставление службы украинскими военными стало политической проблемой для Украины на фоне возвращения к власти Дональда Трампа в США. О возникших трудностях Киева сообщает издание Politico.

В материале отмечается, что Киев хотел бы продолжать получать военную помощь от США, однако ему сложно доказать американскому лидеру целесообразность этого.

Politico подчеркивает, что массовое дезертирство недостаточно подготовленных солдат и проблемы с набором новых военнослужащих могут стать еще одним аргументом в пользу прекращения финансовой поддержки Соединенными Штатами.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Европы увеличить военную помощь Киеву. Он заявил, что европейские страны должны вкладывать в поддержку Украины столько средств, сколько вкладывает США.

29 января сообщалось, что Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине. Об этом изданию The Washington Post заявил собеседник в американском Конгрессе.