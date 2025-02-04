Наемника из Грузии заочно осудили на 13,5 года за боевые действия на стороне Украины

В ДНР суд заочно приговорил к 13,5 года грузинского наемника ВСУ Окропилашвили

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 13,5 года лишения свободы наемника из Грузии Торнике Окропилашвили за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гражданин Грузии признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Суд установил, что в период с марта 2022 года по октябрь 2024 года 29-летний Окропилашвили приехал на Украину и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен). На тренировочной базе он прошел военную подготовку, а затем получил оружие и боеприпасы. Наемник участвовал в боевых действиях против силовиков ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных Сил России. За это Окропилашвили получил 4,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии.