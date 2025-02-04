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07:52, 4 февраля 2025Спорт

Назван способ накачать рельефный пресс дома

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать рельефный пресс дома. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять такие упражнения, как подъем ног по очереди, обычные русские и V-скручивания, подъемы к прямым ногам, отведение ноги и руки в планке, а также упражнение скалолаз.

Последним станет упражнение полукруг ногами. Для его выполнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело в одну линию, отвести прямую ногу в сторону и вернуться в исходное положение, а затем отвести левую ногу в сторону и снова встать в исходную позицию.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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