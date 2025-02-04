Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:27, 4 февраля 2025Забота о себе

Онколог поставил точку в вопросе риска развития рака из-за дезодорантов

Онколог Евсеев назвал мифом убеждение, что дезодоранты вызывают рак груди
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Онколог Владислав Евсеев развеял популярные мифы о раке. Точку в популярных вопросах об онкологических болезнях врач поставил в беседе с «Газетой.RU».

Врач назвал мифом убеждение о том, что дезодоранты вызывают рак груди. Он объяснил, что влияние парабенов из дезодорантов на здоровье молочной железы научно не доказано. Также риск опухолей не увеличивается из-за бытовых электроприборов.

Не соответствует реальности и убеждение, что рак передается по наследству, добавил онколог. «Наследственность может увеличивать вероятность развития рака, но не является единственной причиной. Лишь пять-десять процентов случаев возникновения рака связаны с мутациями, передаваемыми по наследству», — подчеркнул врач.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Онколог также отметил, что рак не передается от человека к человеку. В то же время врач предупредил: риск рака увеличивается из-за некоторых инфекций, например, вируса папилломы человека.

Убеждение, что сахар способствует развитию опухолей, — тоже миф, заверил Евсеев. Соответственно отказ от сладкого не избавляет от рака и не останавливает рост опухолей. Однако при злоупотреблении сладким сложно контролировать вес, а лишние килограммы — это фактор риска нескольких видов рака (например, молочной железы, матки), заключил доктор.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие благоприятную среду для роста опухолей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Разлучивший «многодетную семью» с сыном россиянин объяснил свой поступок

      Раскрыты дата и место похорон основателя батальона «Арбат»

      Роспотребнадзор оценит опасность последствий катастрофы в Черном море для здоровья

      Wildberries призвали не нарушать права продавцов

      Россиянам назвали условия невозможности продать земельный участок

      У летевшего из Грузии самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

      В России объяснили причину до сих пор несостоявшейся встречи Путина и Трампа

      Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

      Военкор предрек появление нового котла для ВСУ в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше