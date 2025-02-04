Онколог поставил точку в вопросе риска развития рака из-за дезодорантов

Онколог Евсеев назвал мифом убеждение, что дезодоранты вызывают рак груди

Онколог Владислав Евсеев развеял популярные мифы о раке. Точку в популярных вопросах об онкологических болезнях врач поставил в беседе с «Газетой.RU».

Врач назвал мифом убеждение о том, что дезодоранты вызывают рак груди. Он объяснил, что влияние парабенов из дезодорантов на здоровье молочной железы научно не доказано. Также риск опухолей не увеличивается из-за бытовых электроприборов.

Не соответствует реальности и убеждение, что рак передается по наследству, добавил онколог. «Наследственность может увеличивать вероятность развития рака, но не является единственной причиной. Лишь пять-десять процентов случаев возникновения рака связаны с мутациями, передаваемыми по наследству», — подчеркнул врач.

Онколог также отметил, что рак не передается от человека к человеку. В то же время врач предупредил: риск рака увеличивается из-за некоторых инфекций, например, вируса папилломы человека.

Убеждение, что сахар способствует развитию опухолей, — тоже миф, заверил Евсеев. Соответственно отказ от сладкого не избавляет от рака и не останавливает рост опухолей. Однако при злоупотреблении сладким сложно контролировать вес, а лишние килограммы — это фактор риска нескольких видов рака (например, молочной железы, матки), заключил доктор.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие благоприятную среду для роста опухолей.

