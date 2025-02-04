Полицейские задержали перевозившего украденных коров россиянина

В Курской области задержали мужчину, перевозившего 24 украденные коровы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который перевозил в грузовике 24 коровы, украденные на агропредприятии в Кореневском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, остановленный водитель не смог предъявить документы на «груз». В результате проверки оказалось, что крупный рогатый скот был украден — предварительно, его собирались вывезти из региона для дальнейшей продажи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омской области сотрудники полиции остановили машину с серийными ворами баранов.