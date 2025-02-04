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17:50, 4 февраля 2025Силовые структуры

Полицейские задержали перевозившего украденных коров россиянина

В Курской области задержали мужчину, перевозившего 24 украденные коровы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции задержали мужчину, который перевозил в грузовике 24 коровы, украденные на агропредприятии в Кореневском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, остановленный водитель не смог предъявить документы на «груз». В результате проверки оказалось, что крупный рогатый скот был украден — предварительно, его собирались вывезти из региона для дальнейшей продажи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омской области сотрудники полиции остановили машину с серийными ворами баранов.

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