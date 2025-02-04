Полянский ответил на вопрос о встречах США и России по Украине в ООН

Полянский: США и РФ не проводили встреч по Украине в штаб-квартире ООН

Представители США и России не проводили встреч по вопросу урегулирования конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Так первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на соответствующий вопрос журналистов, сообщает РИА Новости.

«Никаких общих встреч по этому поводу здесь, в Нью-Йорке, не проводилось», — отметил дипломат.

23 января агентство Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным «немедленно». Точная дата при этом не уточнялась.

Ранее Путин заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран. Российский президент подчеркнул, что Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта.