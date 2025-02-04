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09:30, 4 февраля 2025Мир

Полянский ответил на вопрос о встречах США и России по Украине в ООН

Полянский: США и РФ не проводили встреч по Украине в штаб-квартире ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Представители США и России не проводили встреч по вопросу урегулирования конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Так первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на соответствующий вопрос журналистов, сообщает РИА Новости.

«Никаких общих встреч по этому поводу здесь, в Нью-Йорке, не проводилось», — отметил дипломат.

23 января агентство Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным «немедленно». Точная дата при этом не уточнялась.

Ранее Путин заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран. Российский президент подчеркнул, что Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта.

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