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05:00, 4 февраля 2025Мир

Политолог высказался о последствиях переговоров США с Панамой

Политолог Дудаков рассказал о взлете антиамериканских настроений в Панаме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maria Fernanda Gonzalez / Reuters

Пока что детали договоренностей администрации президента США Дональда Трампа с Панамой являются не совсем очевидными, отметил политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о последствиях переговоров стран.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил о том, что после визита госсекретаря Марко Рубио в латиноамериканскую страну Панамский канал фактически перешел под контроль Вашингтона.

Судя по всему, Трамп оказал давление в вопросе кооперации Панамы с Китаем, сказал политолог. Он допустил, что страна действительно откажется от участия в проекте «Один пояс, один путь», если республиканцы еще будут находиться у власти, когда панамцы снова будут пересматривать вопрос своего членства.

«В остальном, как мы видим, особо никаких договоренностей не было. Да, хоть американцы требуют, в частности, сделать бесплатным проход американских военных кораблей через этот самый Панамский канал, но здесь, судя по всему, ни к чему пока что не пришли. То же самое касается обслуживания этих терминалов, которые с двух сторон канала находятся. Сейчас этим занимается англо-китайская компания Hutchison из Гонконга. Американцы, я думаю, хотели бы сами поставить под свой контроль обслуживание этого канала, но и здесь, как мы видим, подвижек нет. Поэтому пока я бы не стал бы забегать вперед», — поделился Дудаков.

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Он обратил внимание, что Трамп оказал серьезное давление на Панаму, что привело к взлету антиамериканских настроений в стране.

«Возможно, это приведет к дестабилизации местной политики, учитывая, что там очень много политиков оказывались в рамках разных расследований, в том числе антикоррупционных, но это все долгоиграющие последствия. Прямо сейчас в моменте единственное, о чем удалось договориться — это о будущем абстрактном пересмотре участия Панамы в проекте "Один пояс, один путь" и не более того, что на самом деле не так уж и много», — сообщил эксперт.

Это показывает, что все-таки возможности Трампа оказывать давление на другие страны, даже такие небольшие, как Панама, довольно-таки ограничены. То есть, если Панама смогла хотя бы отчасти отбиться от давления США, я вполне допускаю, что многие другие страны тоже смогут от этого давления отбиться

Малек Дудаковамериканист

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с госсекретарем США Марко Рубио объявил о том, что страна не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс — один путь", а также изучит возможность завершения проекта раньше срока.

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