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08:31, 4 февраля 2025Забота о себе

Пожилой мужчина вернул эрекцию после необычного эксперимента в постели

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

76-летний Эрик и 83-летняя Вайолет рассказали, как после необычного эксперимента в постели смогли снова ощутить радость секса. Историю супругов из Великобритании опубликовало издание The Guardian.

По словам Эрика, когда у него с возрастом возникли проблемы с эрекцией, жена придумала сексуальное альтер-эго — «мисс Фифи». В этой роли она носит сексуальное нижнее белье, делает мужу эротический массаж и инициирует откровенные карточные игры.

Нам подарили эротическую карточную игру ко Дню всех влюбленных, на карточках написаны задания: «массаж», «романтическая возня» и «долгие объятия с пожиманием ягодиц», и мы кладем их на подушки друг друга, чтобы указать, чего хотим. Должен признаться, мне это очень помогло, потому что мне всегда было немного неловко говорить о сексе и просить ее что-то сделать в спальне. Если она оставит массажную карточку на моей подушке, это означает, что она хочет испытать оргазм

Эрик

Мужчина уточнил, что теперь они с женой занимаются сексом минимум раз в неделю, и ему удалось вернуть эрекцию. Однако эякуляцию Вайолет вызывает у него руками — Эрик больше не способен достигать оргазма при сексе с проникновением. Сама женщина отмечает, что в обычной жизни никогда не вела себя как мисс Фифи и не носила откровенное белье.

Речь не только о кружевных лифчике и трусах, иногда я переодеваюсь с ног до головы и надеваю чулки, подтяжки и высокие каблуки. Ему это очень нравится. Обычно он спрашивает меня, дома ли сегодня вечером мисс Фифи, и это признак того, что мы немного порезвимся перед сном

Вайолет

Вайолет отметила, что не сомневается: насыщенная сексуальная жизнь способствовала продолжительности ее брака.

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