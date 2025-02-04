Пожилой мужчина вернул эрекцию после необычного эксперимента в постели

76-летний Эрик и 83-летняя Вайолет рассказали, как после необычного эксперимента в постели смогли снова ощутить радость секса. Историю супругов из Великобритании опубликовало издание The Guardian.

По словам Эрика, когда у него с возрастом возникли проблемы с эрекцией, жена придумала сексуальное альтер-эго — «мисс Фифи». В этой роли она носит сексуальное нижнее белье, делает мужу эротический массаж и инициирует откровенные карточные игры.

Нам подарили эротическую карточную игру ко Дню всех влюбленных, на карточках написаны задания: «массаж», «романтическая возня» и «долгие объятия с пожиманием ягодиц», и мы кладем их на подушки друг друга, чтобы указать, чего хотим. Должен признаться, мне это очень помогло, потому что мне всегда было немного неловко говорить о сексе и просить ее что-то сделать в спальне. Если она оставит массажную карточку на моей подушке, это означает, что она хочет испытать оргазм Эрик

Мужчина уточнил, что теперь они с женой занимаются сексом минимум раз в неделю, и ему удалось вернуть эрекцию. Однако эякуляцию Вайолет вызывает у него руками — Эрик больше не способен достигать оргазма при сексе с проникновением. Сама женщина отмечает, что в обычной жизни никогда не вела себя как мисс Фифи и не носила откровенное белье.

Речь не только о кружевных лифчике и трусах, иногда я переодеваюсь с ног до головы и надеваю чулки, подтяжки и высокие каблуки. Ему это очень нравится. Обычно он спрашивает меня, дома ли сегодня вечером мисс Фифи, и это признак того, что мы немного порезвимся перед сном Вайолет

Вайолет отметила, что не сомневается: насыщенная сексуальная жизнь способствовала продолжительности ее брака.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам мужчины, теперь во время интимных игр он представляет, как женщина развлекается с другими.