Предсказано количество беспилотных машин в России к 2035 году

«Яков и партнеры»: Через десять лет четверть машин в РФ будут беспилотными

Через десять лет четверть автомобилей на российских дорогах будут беспилотными. Это показало исследование «Робот за рулем: перспективы перехода на беспилотные автомобили в России» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), проведенное экспертами консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Они также выяснили, что к 2042 году доля автономного транспорта дойдет в России до 80 процентов.

Предполагается, что экономика России от таких перемен только выиграет. Общий позитивный эффект при переходе на беспилотные автомобили оценивается в 4,6 триллиона рублей ежегодно. Однако добиться таких результатов можно только при продуманном правовом регулировании и стимулировании частных инвестиций. Кроме того, потребуется создавать соответствующую «умную» инфраструктуру, траты на которую оцениваются в 1,5 триллиона рублей до 2035 года.

Авторы исследования считают, что переход на беспилотный транспорт будет поэтапным: сначала его внедрят на складах и в логистических центрах, затем в магистральную логистику, а уже потом в городской транспорт и массовые перевозки.

К числу дополнительных плюсов внедрения беспилотных автомобилей отнесены также: снижение аварийности на дорогах (и, как следствие, ежегодная экономия 635 миллиардов рублей), уменьшение пробок, из-за которых страна каждый год теряет 2,5 триллиона рублей, а также 30-40-процентное сокращение затрат в сегменте грузоперевозок. В результате понизится острота кадрового голода.

«Замещение 25 процентов действующего парка автономными грузовыми машинами позволило бы закрыть все актуальные на сегодня вакансии водителей-дальнобойщиков», — полагает консультант «Яков и партнеры» Александр Рыжов.

Ранее был проведен опрос, который показал, что почти 40 процентов жителей российской столицы готовы пересесть на беспилотный транспорт. Однако 46 процентов москвичей не желают передвигаться на транспорте без водителя.