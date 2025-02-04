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12:28, 4 февраля 2025Забота о себе

Работающих на удаленке россиян призвали жить по строгим правилам

Терапевт Трускова: Соблюдение режима дня поможет сохранить здоровье на удаленке
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Работающим из дома людям бывает трудно грамотно выстроить свой график, чтобы эффективно соблюдать профессиональную и личную жизнь, предупредила терапевт и диетолог Елена Трускова. Главные правила здорового образа жизни для трудящихся на удаленке она перечислила «Ленте.ру».

Трускова призвала работающих из дома россиян жить по строгим правилам, одним из которых она назвала четкое соблюдение режима дня. Врач объяснила, если онлайн-планерка запланирована на 9 часов утра, нужно просыпаться не за пять минут до нее, а за два-три часа, чтобы взбодриться, например, во время прогулки на свежем воздухе. Подобная активность перед началом рабочего дня зарядит энергией и поможет повысить продуктивность.

Еще одна рекомендация врача — ежедневно просыпаться и засыпать примерно в одно и то же время. При позднем отходе ко сну нарушаются суточные ритмы гормонов, что в итоге может снизить работоспособность и в целом плохо сказаться на здоровье, предупредила она.

Если вас клонит в сон после обеда, позвольте себе не более 20 минут такого расслабления. Дневной сон более получаса, скорее всего, выбьет из дневного графика и скорректирует время отхода ко сну, что может привести к дальнейшему сбою режима

Елена Трусковатерапевт, диетолог
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Качество питания так же важно, как и режим дня, продолжила доктор. Необходимо полноценно завтракать, обедать и ужинать — и не за рабочим столом. «К сожалению, мы не можем получить все необходимые для организма вещества из еды, поэтому нужно обратиться к специалисту для грамотного подбора витаминов», — посоветовала она.

Правильно обустроенное рабочее место, по мнению Трусковой, — еще один необходимый атрибут в жизни работника на удаленке. Кресло и стол должны быть удобными, чтобы работать за ними можно было без дискомфорта в течение нескольких часов, сказала терапевт.

Ранее психолог Алевтина Кузьмина назвала способы перестать отвлекаться на удаленке. Среди прочего она посоветовала составлять список дел и следовать ему.

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