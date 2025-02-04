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18:52, 4 февраля 2025Ценности

Раскрыты детали программы предстоящего бала Met Gala

Журнал Vogue раскрыл дресс-код для гостей бала Met Gala 2025
Мария Винар

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Редакторы журнала Vogue раскрыли детали программы предстоящего бала Met Gala 2025. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, стало известно, что гости выставки будут обязаны соблюсти дресс-код под названием Tailored for You («Сшито для вас»). Согласно заявлению Метрополитен-музея, приглашенные знаменитости могут творчески подойти к созданию своих нарядов, которые смогли бы отразить их личный стиль. При этом уточняется, что образы должны соответствовать теме самого мероприятия. В этом году Met Gala получил название Superfine: Tailoring Black Style и посвящен нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века.

«Дендизм может показаться легкомысленным, но он часто бросает вызов или выходит за рамки социальных и культурных иерархий», — заявила приглашенный куратор выставки Моника Миллер, книга которой послужила вдохновением для организаторов бала.

Ранее сообщалось, что публика оказалась встревожена темой предстоящего Met Gala из-за возможной культурной апроприации.

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