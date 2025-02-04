Раскрыты детали программы предстоящего бала Met Gala

Редакторы журнала Vogue раскрыли детали программы предстоящего бала Met Gala 2025. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Так, стало известно, что гости выставки будут обязаны соблюсти дресс-код под названием Tailored for You («Сшито для вас»). Согласно заявлению Метрополитен-музея, приглашенные знаменитости могут творчески подойти к созданию своих нарядов, которые смогли бы отразить их личный стиль. При этом уточняется, что образы должны соответствовать теме самого мероприятия. В этом году Met Gala получил название Superfine: Tailoring Black Style и посвящен нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века.
«Дендизм может показаться легкомысленным, но он часто бросает вызов или выходит за рамки социальных и культурных иерархий», — заявила приглашенный куратор выставки Моника Миллер, книга которой послужила вдохновением для организаторов бала.
Ранее сообщалось, что публика оказалась встревожена темой предстоящего Met Gala из-за возможной культурной апроприации.