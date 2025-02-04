Рогов: Сбитый истребитель Су-27 поверг в уныние значительную часть летчиков ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повергнуты в уныние из-за сбитого истребителя Су-27. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам политика, такое влияние на значительную часть украинских летчиков также оказала потеря пилота Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Ивана Болотова. Рогов отметил, что данный боец считался в Киеве асом.

«Это был опытный летчик, на которого у командования ВСУ были большие планы. У режима Зеленского не остается нормальных асов, поэтому все чаще он кричит о необходимости открытого привлечения западных военных, прежде всего, со стран ЕС, чтобы удержаться у власти», — объяснил Рогов.

3 февраля стало известно, что российская авиация сбила украинский тяжелый истребитель Су-27. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.