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09:17, 4 февраля 2025Спорт

Роналду назвал лучшего футболиста в истории

Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал лучшего футболиста в истории. Его слова приводит La Sexta.

По мнению португальца, это он сам. «Я лучший бомбардир в истории футбола. Я не видел никого лучше меня. Я говорю это от чистого сердца», — заявил Роналду.

39-летний форвард добавил, что все еще просыпается с желанием тренироваться и играть матчи. «Может быть, немного меньше, чем раньше, но это моя страсть», — отметил Роналду.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

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