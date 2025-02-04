Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал лучшего футболиста в истории. Его слова приводит La Sexta.

По мнению португальца, это он сам. «Я лучший бомбардир в истории футбола. Я не видел никого лучше меня. Я говорю это от чистого сердца», — заявил Роналду.

39-летний форвард добавил, что все еще просыпается с желанием тренироваться и играть матчи. «Может быть, немного меньше, чем раньше, но это моя страсть», — отметил Роналду.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.