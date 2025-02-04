Россия резко нарастила поставки агропродукции в одну страну

«Агроэкспорт»: Поставки агропродукции из России в Египет выросли на 20 процентов

По итогам 2024 года поставки российской агропродукции в Египет увеличились на 20 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и превысили отметку в 3 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период главной экспортной продукцией стала пшеница, на ее долю пришлось в общей сложности 84 процента всех поставок российского АПК в африканскую страну. Другими востребованными видами оказались подсолнечное масло с долей в 13 процентов, соевое масло (2 процента), сушеные чечевица и нут (менее процента), уточнили эксперты.

В «Агроэкспорте» добавили, что в прошлом году Египет оказался важным логистическим и инвестиционным хабом в Северо-Африканском и Ближневосточном регионах. Значение рынка сбыта африканской страны для российских аграриев аналитики оценили как «очень значительное».

Ранее в Союзе экспортеров и аналитическом центре «Русагротранса» назвали Египет главным покупателем российской пшеницы. С июля по декабрь 2024 года поставки этой агропродукции из РФ в африканскую страну выросли в 1,8 раза в сравнении с показателем за 2023-й. За отчетный период экспорт достиг отметки в 5,45 миллиона тонн. В топ импортеров также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия.