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15:11, 4 февраля 2025Экономика

Россия резко нарастила поставки агропродукции в одну страну

«Агроэкспорт»: Поставки агропродукции из России в Египет выросли на 20 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам 2024 года поставки российской агропродукции в Египет увеличились на 20 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и превысили отметку в 3 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период главной экспортной продукцией стала пшеница, на ее долю пришлось в общей сложности 84 процента всех поставок российского АПК в африканскую страну. Другими востребованными видами оказались подсолнечное масло с долей в 13 процентов, соевое масло (2 процента), сушеные чечевица и нут (менее процента), уточнили эксперты.

В «Агроэкспорте» добавили, что в прошлом году Египет оказался важным логистическим и инвестиционным хабом в Северо-Африканском и Ближневосточном регионах. Значение рынка сбыта африканской страны для российских аграриев аналитики оценили как «очень значительное».

Ранее в Союзе экспортеров и аналитическом центре «Русагротранса» назвали Египет главным покупателем российской пшеницы. С июля по декабрь 2024 года поставки этой агропродукции из РФ в африканскую страну выросли в 1,8 раза в сравнении с показателем за 2023-й. За отчетный период экспорт достиг отметки в 5,45 миллиона тонн. В топ импортеров также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия.

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