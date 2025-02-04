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21:02, 4 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о скрытой опасности малых доз алкоголя

Эндокринолог Сикорский: Даже малые дозы алкоголя могут обострить депрессию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elevate / Unsplash

Употребление небольшого количества алкоголя по выходным, чтобы расслабиться и отдохнуть после тяжелой рабочей недели, может спровоцировать обострение некоторых заболеваний, предупредил эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. О скрытых опасностях этой привычки он рассказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Сикорский указал, что в малых дозах некоторые виды алкоголя, например, красное вино, могут практически не приносить вреда здоровью. Однако в этом случае речь идет исключительно о малой частоте и умеренной или даже низкой дозе спиртного напитка, подчеркнул он. Но даже в этом случае, по мнению врача, пить спиртное для расслабления регулярно не следует.

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В то же время некоторым людям нельзя употреблять даже минимальное количество алкоголя, уточнил Сикорский. Он предупредил, что отказаться от него надо при беременности, проблемах с печенью и поджелудочной железой, хроническом панкреатите, язвенной болезни желудка и ряде других заболеваний. Также спиртные напитки категорически запрещены при приеме лекарственных препаратов и при диагностированной депрессии и тревожности. Это связано с тем, что алкоголь может обострить эти состояния и ухудшать течение болезней, объяснил эндокринолог.

Я не могу утверждать, что малые дозы алкоголя на регулярной основе могут привести к зависимости. Однако, по моему мнению, если вам становится сложно провести выходной день без бокала вина, это должно вызвать тревогу

Олег Сикорскийэндокринолог

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как белая горячка.

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