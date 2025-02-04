Россиянам рассказали о скрытой опасности малых доз алкоголя

Эндокринолог Сикорский: Даже малые дозы алкоголя могут обострить депрессию

Употребление небольшого количества алкоголя по выходным, чтобы расслабиться и отдохнуть после тяжелой рабочей недели, может спровоцировать обострение некоторых заболеваний, предупредил эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. О скрытых опасностях этой привычки он рассказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Сикорский указал, что в малых дозах некоторые виды алкоголя, например, красное вино, могут практически не приносить вреда здоровью. Однако в этом случае речь идет исключительно о малой частоте и умеренной или даже низкой дозе спиртного напитка, подчеркнул он. Но даже в этом случае, по мнению врача, пить спиртное для расслабления регулярно не следует.

В то же время некоторым людям нельзя употреблять даже минимальное количество алкоголя, уточнил Сикорский. Он предупредил, что отказаться от него надо при беременности, проблемах с печенью и поджелудочной железой, хроническом панкреатите, язвенной болезни желудка и ряде других заболеваний. Также спиртные напитки категорически запрещены при приеме лекарственных препаратов и при диагностированной депрессии и тревожности. Это связано с тем, что алкоголь может обострить эти состояния и ухудшать течение болезней, объяснил эндокринолог.

Я не могу утверждать, что малые дозы алкоголя на регулярной основе могут привести к зависимости. Однако, по моему мнению, если вам становится сложно провести выходной день без бокала вина, это должно вызвать тревогу Олег Сикорский эндокринолог

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как белая горячка.