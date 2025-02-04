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10:53, 4 февраля 2025Россия

Россиянин погулял по льду с пистолетом и провалился в реку

78.ru: Петербуржец погулял по льду с пистолетом и провалился в Неву
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга погулял по льду с пистолетом и провалился в Неву. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, мужчину нашли в Неве в районе Славянской улицы. Лед на реке оказался неокрепшим из-за теплой погоды и не выдержал веса человека.

Горожанин упал в воду и случайно выпустил из рук сумку с вещами и травматическим пистолетом. Жителя Северной столицы удалось спасти.

Сотрудники экстренных служб напомнили, что в Санкт-Петербурге действует запрет выхода на лед.

Ранее сообщалось, что житель Карелии ушел под лед на снегоходе с другом и стал фигурантом уголовного дела.

ЖЗЛ
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