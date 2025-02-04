Россиянин с фамилией Погиблов склонял детей к суициду через группу «Синий кит»

В Новосибирске судят создателя группы «Синий кит» за склонение детей к суициду

Ленинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела местного жителя Ильи Погиблова, который склонял детей к суициду через группу «Синий кит». Об этом «Ленте.ру» сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Мужчине вменяются статьи 110.2 («Организация деятельности, направленной на побуждение к самоубийству»), 110.1 («Склонение к самоубийству путем уговоров») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.

По версии следствия, у Погиблова имеется патологический интерес к смерти других. Он в 2023 году создал публичный канал «Синий кит», куда привлек последователей, в том числе несовершеннолетних, которых уговаривал и побуждал причинять себе телесные повреждения, опасные для жизни. Погиблов давал детям задания, которые могли повлечь их смерть.

Его преступную деятельность своевременно пресекли правоохранительные органы, благодаря чему никто не погиб.

Процесс пройдет в закрытом режиме.

30 января сообщалось, что в Уфе арестовали мужчину за доведение несовершеннолетней до суицида.

