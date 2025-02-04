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13:45, 4 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на купянском направлении

Военный эксперт Киселев: ВС России продвинулись на купянском направлении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска закрепились на правом берегу реки Оскол в Харьковской области и продолжают расширять свой плацдарм. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении рассказал военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Перейдя на правый берег [реки Оскол], здесь пока мы раздвигаем плацдарм и закрепляемся», — рассказал эксперт.

Он добавил, что на сватово-кременном направлении российские войска также продвигаются в сторону Оскольского водохранилища, создавая возможность перерезать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские военные взяли село Новомлынск Харьковской области. Отмечается, что таким образом ВС России получили еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол.

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