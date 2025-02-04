Российский «Цербер» поуправляет роем дронов на оптоволокне

«Известия»: В России разработают систему управления роем дронов на оптоволокне

В России создадут систему управления роем дронов на оптоволокне, получившую название «Цербер». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро «Реаниматор» сообщает газета «Известия».

Проект основан на платформе, которая вмещает 6 или 12 ангаров для компактных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подключенных к оптоволоконным кабелям.

«Все БПЛА связаны между собой и взаимозаменяемы. Если они работают в паре, то один ведет разведку с выявлением целей, а второй отрабатывает по ним сбросами или при крайней необходимости сам идет на таран, подрывая цель», — рассказал директор КБ Михаил Климчук.

Опытный образец разработки планируется показать в августе на форуме «Армия-2025».

В январе гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что проводной дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе в различных регионах России.