Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:28, 4 февраля 2025Наука и техника

Российский «Цербер» поуправляет роем дронов на оптоволокне

«Известия»: В России разработают систему управления роем дронов на оптоволокне
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России создадут систему управления роем дронов на оптоволокне, получившую название «Цербер». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро «Реаниматор» сообщает газета «Известия».

Проект основан на платформе, которая вмещает 6 или 12 ангаров для компактных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подключенных к оптоволоконным кабелям.

«Все БПЛА связаны между собой и взаимозаменяемы. Если они работают в паре, то один ведет разведку с выявлением целей, а второй отрабатывает по ним сбросами или при крайней необходимости сам идет на таран, подрывая цель», — рассказал директор КБ Михаил Климчук.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Опытный образец разработки планируется показать в августе на форуме «Армия-2025».

В январе гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что проводной дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе в различных регионах России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

      В российском городе жильцам дома с падающими потолками пять лет отказывали в капремонте

      Блогерша решила переехать в другую страну и лишилась всех вещей на сотни тысяч рублей

      Одна деталь привела к смерти принимавшей душ россиянки

      Зеленский подтвердил визит команды Трампа на Украину

      Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызвать скорую помощь

      Российский «Цербер» поуправляет роем дронов на оптоволокне

      Коммунальщики засыпали детские площадки снегом в российском городе

      Описаны сквозные повреждения в потерпевшем крушение самолете AZAL

      Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше