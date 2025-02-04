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23:05, 4 февраля 2025Мир

США начали отправлять первых мигрантов в Гуантанамо

Белый дом: США начали отправлять первых мигрантов в Гуантанамо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Noela Vazquez / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала отправлять задержанных нелегальных мигрантов из США самолетом на военно-морскую базу США в заливе Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает Fox News.

«Я также могу подтвердить, что сегодня осуществляются первые рейсы из Соединенных Штатов в Гуантанамо с нелегальными мигрантами», — сказала она.

Данный шаг Вашингтона был сделан всего через несколько дней после того, как Трамп объявил, что поручит Пентагону подготовить объект для содержания около 30 тысяч «преступников-нелегалов» на американской военной базе.

Ранее сообщалось, что переоборудование поля для гольфа на военно-морской базе в заливе Гуантанамо позволит разместить шесть тысяч нелегальных мигрантов. В свою очередь, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья отметил, что решение властей США заключить в тюрьму мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо демонстрирует презрение американских властей к человеческим условиям и международному праву.

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