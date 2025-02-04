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12:01, 4 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о наступлении российских войск на Константинополь

Российские войска наступают на Константинополь на западе от Курахово в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска наступают на село Константинополь, расположенное на Западе от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают в направлении Константинополя. Бои идут в районе Андреевки», — рассказал собеседник канала.

Он подчеркнул, что подразделения Российской армии смогли продвинуться в селе Дачное на кураховском направлении. Он подчеркнул, что группировка Вооруженных сил Украинына линии Константинополь — Дачное находится под угрозой окружения.

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что подразделения ВСУ отступают к западу от Курахово. Кроме того, украинский военнослужащий с позывным Мучной заявил, что российские военные на данном участке стремятся взять подразделения ВСУ в оперативное окружение.

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