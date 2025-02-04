Учреждениям ООН на Украине запретили подписывать документы в связи с ситуацией с USAID

Pais: Отсутствие внешней помощи США ввергает Украину в кризис

Ситуация с отсутствием внешней помощи США Украине ввергает страну в кризис, а учреждениям ООН в стране запретили подписывать документы, подразумевающие финансирование со стороны Вашингтона, в связи с ситуацией с USAID. Об этом, ссылаясь на украинские источники, пишет El Pais.

Как отмечает издание, многочисленные проекты ООН зависели от решения Вашингтона, включая те, которые связаны с защитой прав человека и финансирование которых на 80 процентов зависело от США. Некоторые украинские неправительственные организации, как отмечает издание, уведомили ООН, что отправили своих сотрудников домой, не имея возможности выплачивать им зарплату.

Миссия ООН на Украине, как отмечается, анализирует проекты на показатель критической важности, чтобы их сохранить. Как передает источник издания, не будут затронуты проекты, связанные с детьми.

Ранее стало известно, что более 100 организаций в сфере культуры и медиа на Украине лишились ресурсов после заморозки помощи США. Приостановка деятельности агентства особенно серьезно ударила по СМИ, которые занимаются журналистскими расследованиями, в том числе коррупции.