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11:27, 4 февраля 2025Мир

В Испании узнали о последствиях заморозки помощи США для Украины

País: 100 организаций на Украине лишились ресурсов из-за заморозки помощи США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 100 организаций в сфере культуры и медиа на Украине лишились ресурсов после заморозки помощи США. Об этом пишет испанская газета El País.

«Две сферы, в которых заморозка помощи ощущается наиболее остро, — это сфера культурного производства и СМИ. Более 100 организаций в этих секторах остались без ресурсов», — говорится в публикации.

По данным издания, большинство независимых украинских СМИ получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID). Приостановка деятельности агентства особенно серьезно ударила по СМИ, которые занимаются журналистскими расследованиями, в том числе коррупции. Например, финансирование проектов Bihus.info и Slidstvo.info на 80 процентов состояло из американских средств.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. После этого республиканец запустил процесс пересмотра иностранной помощи.

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