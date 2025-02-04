Украинца осудили в России на 10 лет за подготовку теракта против военных

В Ростове-на-Дону украинец получил 10 лет заключения за подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам заключения 23-летнего украинца Рустама Чижика по делу о подготовке теракта против российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Жителя поселка Горностаевка Херсонской области признали виновным в преступлении по статье о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что Чижик планировал взорвать дислоцированных в регионе военных Вооруженных сил России при помощи боевой гранаты и двух тротиловых шашек. Его действия пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что два участника вторжения в Курскую область получили в России до 17 лет заключения.

