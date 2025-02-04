В Госдуме сочли наивным ожидание урегулирования конфликта на Украине от Трампа

Депутат Красов счел наивным ожидание урегулирования конфликта с Киевом от Трампа

Ожидать от нового президента США Дональда Трампа урегулирования конфликта на Украине наивно, считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters, которое со ссылкой на источники заявляло, что США в минувшие выходные возобновили поставки оружия на Украину после приостановки в последние дни.

«Все равно лобби ОПК в США существует. И для того, чтобы поставлять дорогостоящее оборудование в страны Европы и на ту же Украину, они не устоят ни перед чем. В том числе и президента подомнут, потому что это многомиллиардные контракты на переоснащение вооруженных сил стран НАТО, Европейского союза, других стран, которые находятся под влиянием США», — считает парламентарий.

В связи с этим он высказал мнение, что наивно надеяться, что Трамп завершит боевые действия на Украине в течение месяца, как он обещал. Депутат уверен, что США будут продолжать политику, которая нацелена нанести ущерб России и упрочить доминирование над Европой.

Ранее на данные Reuters отреагировал депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он заявил, что возобновление поставок является плохим стимулом для урегулирования конфликта и начала переговоров.