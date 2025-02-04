В Китае установили почти 200 восковых фигур в честь российского певца

Менеджер Пудовкин: Витас неоднократно выступал перед Си Цзиньпином

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, «покорил» жителей Китая своим «космическим» голосом. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил представитель артиста Сергей Пудовкин.

По словам менеджера, образ Витаса, его вокал «и даже актерские качества очень высоко ценят в Китае». «Его настолько любят там, что в музеях Пекина установили почти две сотни восковых фигур с ним», — сказал представитель певца.

Он подчеркнул, что исполнителю часто приходится выступать перед первыми лицами государства. «Неоднократно Витас исполнял свои песни перед главой КНР Си Цзиньпином. Мы открывали даже Олимпиаду, поэтому в Китае все отлично», — добавил Пудовкин, отметив, что певец планирует записать альбом на китайском языке.

Ранее поведение на концерте в Китае Витаса озадачило зрителей.