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17:38, 4 февраля 2025Культура

В Китае установили почти 200 восковых фигур в честь российского певца

Менеджер Пудовкин: Витас неоднократно выступал перед Си Цзиньпином
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Витас

Витас. Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, «покорил» жителей Китая своим «космическим» голосом. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил представитель артиста Сергей Пудовкин.

По словам менеджера, образ Витаса, его вокал «и даже актерские качества очень высоко ценят в Китае». «Его настолько любят там, что в музеях Пекина установили почти две сотни восковых фигур с ним», — сказал представитель певца.

Он подчеркнул, что исполнителю часто приходится выступать перед первыми лицами государства. «Неоднократно Витас исполнял свои песни перед главой КНР Си Цзиньпином. Мы открывали даже Олимпиаду, поэтому в Китае все отлично», — добавил Пудовкин, отметив, что певец планирует записать альбом на китайском языке.

Ранее поведение на концерте в Китае Витаса озадачило зрителей.

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