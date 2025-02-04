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12:27, 4 февраля 2025Мир

В Кремле пригрозили Польше ответом на изъятие российской недвижимости

Песков: РФ примет взаимные меры в случае изъятия Польшей российской недвижимости
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Москва примет взаимные меры в том случае, если Польша захочет изъять российскую недвижимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается Польши, естественно, мы примем все возможные меры. В самой республике, наверное, эти меры сейчас ограничены из-за оголтелой русофобской политики Варшавы. Но, конечно, меры взаимности в данном случае неизбежны, если польской стороной будут [предприняты] какие-то действия», — отметил представитель Кремля.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что власти Польши отказываются признать собственностью России несколько объектов в стране и претендуют на них. Он добавил, что на данный момент неизвестно, что конкретно они планируют с ней сделать.

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