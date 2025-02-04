В МИД рассказали о зондировании США возможной сделки по Украине

США официально не делали никаких предложений для урегулирования украинского конфликта, однако Вашингтон зондирует контуры возможной сделки по Украине. Об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.
«Говорят об этом действительно много, но официально ничего конкретного не предлагали. Видимо, мы являемся свидетелями зондирования позиций и попыток определения контуров возможной "сделки"», — так дипломат прокомментировал слова журналиста, заявившего, что в США много говорят о планах новой администрации президента США Дональда Трампа «надавить» на Киев и Москву для начала переговоров.
Одновременно с такими заявлениями идет нагнетание информационного фона. Это входит в картину переговорного стиля, характерного для некоторых сфер бизнеса, подчеркнул Полищук.