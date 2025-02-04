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10:56, 4 февраля 2025Мир

В МИД России объяснили желание США остановить боевые действия на Украине

Полищук: Остановка боевых действий нужна США для снижения расходов на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Соединенным Штатам Америки нужна остановка боевых действий на Украине для снижения расходов на республику. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтону это необходимо, поскольку Киев стал для них убыточным активом. Он подчеркнул, что США также хотят переложить бремя ответственности за выживание Украины на европейских партнеров.

Дипломат напомнил, что США являются авторами украинского кризиса и напрямую вовлечены в конфликт. Он добавил, что Вашингтон использует конфронтацию как инструмент обеспечения своей глобальной гегемонии.

Ранее Полищук заявил, что США официально не делали никаких предложений для урегулирования украинского конфликта. Однако дипломат уточнил, что Вашингтон зондирует контуры возможной сделки по Украине.

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