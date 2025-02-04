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17:16, 4 февраля 2025Бывший СССР

В МИД Украины заявили о готовности обсудить проведение выборов

Посол Украины в США Маркарова: Киев готов обсудить с США проведение выборов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Власти Украины готовы обсудить с администрацией президента США Дональда Трампа проведение президентских выборов в стране. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью украинскому изданию «Общественное».

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия», — подчеркнула дипломат.

Маркарова сообщила, что до настоящего времени МИД Украины и США не обсуждали вопрос необходимости проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Однако она отметила, что в случае запроса от администрации Трампа Киев готов обсудить вопрос организации голосования. Дипломат заявила, что в период военного положения власти Украины не могут обеспечить в полной мере выдвижение кандидатов и голосование.

Ранее неназванный бывший украинский министр увидел признаки согласия президента России Владимира Путина и Трампа по отставке президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, позиция Москвы и Вашингтона вызвала беспокойство в Киеве.

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